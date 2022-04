Rali Terras D’Aboboreira, Pedro Almeida: ” Estratégia será idêntica à das provas anteriores” | AutoSport

Pedro Almeida, que regressou este ano ao topo do CPR vai apostar na mesma estratégia que tem adotado nas primeiras provas deste ano. Almeida considera as classificativas desta terceira prova do CPR “espetaculares”, ainda que só tenha competido numa parte das mesmas, aquando do Rali de Portugal de 2021, já que nesse mesmo ano um problema surgido no shakedown do “Terras D’Aboboreira” deixou-o fora de prova. E o seu objetivo é apenas um: “A minha estratégia será idêntica à das provas anteriores, que é fazer o melhor possível, mas na última já conseguimos resultados mais interessantes e mais próximos do pelotão da frente. O objetivo, agora, passa por tentar manter essa toada o mais à frente possível, talvez um pouco até no meio do grupo da dianteira”.