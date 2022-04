Rali Terras d’Aboboreira, Pedro Almeida: “aproximar-nos da frente” | AutoSport

Pedro Almeida testou esta semana o Skoda Fabia Rally2 e está otimista para o Rali Terra d’Aboboreira. Fafe e Açores não foram as melhores provas para atestar a evolução que o piloto tem vindo a ter, pois trataram-se de mais eventos de sobrevivência que outra coisa qualquer.

Agora não, pois será andamento puro e aqui que se vai ver ‘onde está’ Pedro Almeida face aos seus adversários: “Fizemos algumas mudanças no carro, a pensar num rali sem chuva e diferente do que tivemos em Fafe e nos Açores, de forma a preparar bem esta prova.

Juntamente com o Mário Castro e com a equipa, procuramos tirar as notas necessárias para fazer uma prova em bom nível e em busca de um bom resultado para o campeonato”, disse Pedro Almeida.

O Rali Terras d’Aboboreira é uma prova que o piloto já realizou na temporada passada e de que tem boas referências embora, salienta Pedro Almeida, “tudo é diferente, até porque o carro é diferente e o andamento também mais exigente”.

A confiança do piloto assenta no que foram as duas primeiras provas do campeonato e a expetativa é a de melhorar um pouco mais. “As condições em Fafe e nos Açores foram extremamente difíceis e conseguimos evoluir, melhorar o andamento com o correr dos ralis e desta vez queremos fazê-lo mas com uma regularidade ainda maior, aproximando-nos da frente, esse é o nosso primeiro objetivo e estamos confiantes que o vamos conseguir fazer”.

O Rali Terras d’Aboboreira tem nove especiais de classificação, as três primeiras a realizar esta sexta-feira e as restantes no decorrer do dia de sábado.