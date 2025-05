Rali Terras d’Aboboreira/PEC9: Ricardo Sousa e Hélder Miranda decidem CPR 2RM na PowerStage

Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) venceram a segunda passagem pelo Marão, bateram Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) por 2.7s, com o irlandês da Toyota, aparentemente a entrar em modo gestão. Em condições normais, já não é possível ao espanhol recuperar os 9.2s que o separam agora do líder da prova, pelo que tudo se desenha para mais um triunfo de Meeke. Seja como for, até ao lavar dos cestos é vindima…

Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) aproveitaram um mau troço de Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) e passaram para a frente do finlandês na classificação geral, Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) foram novamente os melhores portugueses, desta feita na frente de Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2) e com isso deixaram Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) a 29.1s na geral. Tudo decidido também nesta luta. Logo a seguir, em termos de CPR, estão Ricardo Teodósio-José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2) a mais 27.8s, seguindo-se José Pedro Fontes-Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a outros 32.5s, pelo que não há luta por posições na Power Stage da prova, somente pelos pontos.

Para lá do CPR, na geral, Yohan Rossel-Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) são sextos, Marco Bulacia-Diego Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2) acabaram por abandonar, pelo que Fontes e Ernesto Cunha-Valter Cardoso (Škoda Fabia Rally2 evo) subiram uma posição, com este último a fechar o top 10 da prova, sétimo do CPR, em que no top 10 ‘nacional’ estão ainda Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Paulo Neto-Nuno Mota Ribeiro (Škoda Fabia Rally2 evo) e Paulo Caldeira-Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas 2RM do CPR, Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4) estragaram a boa prova que vinham a fazer já que deram um toque na PEC7, furaram o radiador e tiveram de parar na especial, deixando a liderança da prova a

Guilherme Meireles-Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) com Ricardo Sousa-Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) a passar para a frente na Aboboreira, PEC8. Meireles ficou pelo caminho e à entrada do último troço, Ricardo Sousa tem 1.0s de avanço para Hélder Miranda-Rui Teixeira (Peugeot 208 Rally4) pelo que tudo se vai decidir na PowerStage.