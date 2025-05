Rali Terras d’Aboboreira/PEC8: Kris Meeke ganha mais um, rali pode estar decidido…

Mais um troço, mais um triunfo de Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2), que em Baião, bateram Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) por 2.5s, aumentado a margem na frente para 11.9s o que a dois troços do fim, em condições normais, decide a prova.

O piloto da Toyota só perdeu hoje um troço para o espanhol, e por curta margem, ficando cada vez mais claro que apesar do ritmo que Sordo ainda tem, o novo binómio Meeke/GR Yaris parece ser quase imbatível na terra.

As margens não são grandes, Sordo está a andar muito forte, como não se cansa de dizer Meeke: “eu sei o que estou a andar, portanto, se ele faz aqueles tempos…” Seja como for, ainda faltam dois troços e como sempre nos ralis, estes só acabam mesmo no final, às vezes para lá disso…

Grande tempo de Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia RS Rally2), os melhores portugueses neste troço, na frente de Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2), com Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) a isolar-se muito de Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) ao ganhar-lhe nove segundos duma assentada neste troço. A luta pleo melhor português deve ter ficado aqui decidida – sempre com a mesma ressalva do que são os ralis – pois Armindo Araújo tem agora 18.4s de avanço para o açoriano, que perdeu um lugar na geral para Yohan Rossel-Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2). Korhonen é quarto na frente de Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2), Ricardo Teodósio-José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2) subiram agora para o oitavo posto, quinto do CPR, na frente de José Pedro Fontes-Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) e Ernesto Cunha-Valter Cardoso (Škoda Fabia Rally2 evo). Marco Bulacia-Diego Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2) perderam mais de um minuto neste troço e caíram para trás de Teodósio na geral.