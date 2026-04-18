Rali Terras d’Aboboreira, PEC7: Pedro Almeida vence e ataca pódio

A crescer a cada troço, a dupla Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) mostra cada vez mais competitividade e velocidade. Na PEC7, o troço de 7,4 km de Baião, o piloto da Gazoo Racing Caetano Portugal foi o mais rápido com o registo de 5:33.0, interrompendo a sequência de Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2), que vinham a ser consecutivamente os mais rápidos.

Vaher ficou a 1,1 segundo do tempo de Almeida, com Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) a fazer o terceiro tempo. Em quarto, Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), à frente de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) e Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2). Takumi Matsushita / Pekka Kelander (Toyota GR Yaris Rally2) fizeram o sétimo tempo, à frente de José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), com Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) e Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo) a completar o top 10.

Nas contas da geral, Matsushita mantém a distância para Rodrigues (+4 segundos), com Armindo Araújo em terceiro (+14,3), com o mesmo tempo de Pedro Almeida. Assim, Rodrigues ainda tem uma palavra a dizer nas contas da vitória, mas não quererá arriscar em demasia, pois tem o triunfo no CPR praticamente garantido. As contas pelo último lugar do pódio estão em aberto, com Araújo e Almeida a terem uma PEC para decidir quem fica com o terceiro lugar. José Pedro Fontes fecha o top 5, com Mattéo Chatillon a entrar na lista de desistentes.

No que diz respeito ao CPR, Rodrigues já tem o champanhe no fresco, com 14,3 segundos para gerir no último troço do dia. Araújo e Almeida lutam pela segunda posição e Fontes está a 21 segundos do pódio, tendo de se defender de Pedro Meireles, que está apenas a 0,7 segundos do piloto da Lancia. Ricardo Teodósio é sexto, Gonçalo Henriques sétimo, com Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo) e Henrique Moniz / Jorge Diniz (Škoda Fabia Rally2 evo) a completarem o top 10, quando faltam pouco mais de 22 km para o fim do rali.