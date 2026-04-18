Rali Terras d’Aboboreira, PEC6: Vaher vence, mas perde liderança por penalização. Rodrigues mantém liderança do CPR

Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2) continuam a fazer um grande rali, mas o resultado final não refletirá a velocidade e o talento demonstrados. A dupla da Toyota recebeu uma penalização de três minutos que, como consequência, os fez cair na classificação. A vitória na PEC6, primeira passagem pelo troço da Aboboreira (21,54 km), foi o prémio de consolação.

Quem aproveitou a penalização foi Takumi Matsushita / Pekka Kelander (Toyota GR Yaris Rally2), que fizeram o segundo tempo (+3,8 segundos) e agarraram a liderança da prova. Mas à espreita está a dupla portuguesa Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) que, apesar de este troço não ter corrido bem e de terem perdido mais de oito segundos para a referência, estão apenas a 4,7 segundos do primeiro posto da geral.

Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), a ganharem confiança com o novo carro, foram os mais rápidos entre os pilotos portugueses neste troço, com o terceiro tempo (+4 seg. do melhor tempo), à frente de Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) e de Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau (Škoda Fabia RS Rally2). Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) assinaram o sexto tempo, à frente de José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale). Rúben Rodrigues fez o oitavo tempo, seguido de Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo) e Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nas contas da geral, como já referido, Matsushita lidera com 4,7 segundos de vantagem para Rodrigues, com Armindo Araújo no terceiro posto, a 19,9 segundos do japonês. Pedro Almeida e Mattéo Chatillon completam o top 5.

Já no CPR, Rodrigues lidera com 15,2 segundos de vantagem para Armindo Araújo, que viu Pedro Almeida aproximar-se, agora a 3,5 segundos do segundo posto. Fontes é quarto, a defender-se de Pedro Meireles, em quinto, a 4 segundos do piloto do Lancia. Teodósio é sexto, seguido de Marujo, Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo), Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) e Henrique Moniz / Jorge Diniz (Škoda Fabia Rally2 evo).