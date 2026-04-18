Rali Terras d’Aboboreira/PEC5: Vaher vence, Hugo Lopes obrigado a desistir

Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2) voltaram a vencer, agora na PEC5, segunda passagem pelo troço Marão (12,29 km) e a liderança do jovem estónio vai aumentando a cada quilómetro. Mas Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) continuam em grande forma e ficaram a apenas 1,6 segundos do tempo de Vaher, com Takumi Matsushita / Pekka Kelander (Toyota GR Yaris Rally2) a fazer o terceiro tempo neste troço (+3,5 seg).

Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) fizeram o quarto melhor tempo, à frente de Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau (Škoda Fabia RS Rally2) e Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), a apenas 7,2 segundos do melhor registo.

José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) e Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo) completaram o top 10 da geral neste troço, que viu a dupla da Hyundai Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) ficar pelo caminho. Já ontem o carro tinha evidenciado alguns problemas de motor, mas a dupla mantinha-se na luta pelo pódio no CPR e até pela vitória. Com esta desistência, as contas da Hyundai ficam irremediavelmente comprometidas.

Na geral, Vaher lidera com 29,6 segundos de vantagem para Matsushita e Rúben Rodrigues exatamente com o mesmo tempo. Com a desistência de Lopes, Armindo Araújo fica menos pressionado no quarto lugar da geral, à frente de Chatillon.

Nas contas do CPR, Rodrigues lidera com 16,8 segundos de vantagem para Armindo Araújo, com Pedro Almeida em terceiro a 6,4 segundos do segundo posto. José Pedro Fontes é quarto, a 11,7 segundos do pódio. Seguem-se Pedro Meireles, Ricardo Teodósio, Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2), Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo) e Henrique Moniz / Jorge Diniz (Škoda Fabia Rally2 evo).