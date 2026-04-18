Rali Terras d’Aboboreira/PEC4: Jaspar Vaher vence, Rúben Rodrigues dilata vantagem no CPR

Jaspar Vaher / Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2) foram os mais rápidos na PEC 3, segunda passagem pelo troço de Amarante (22,7 km) que abriu o segundo dia de prova do Rali Terras d’Aboboreira. O jovem piloto voltou a destacar-se ao fazer o tempo de 14:57.3 levando a melhor sobre Takumi Matsushita / Pekka Kelander (Toyota GR Yaris Rally2). As contas do CPR estão ainda mais animadas.

Gonçalo Henriques / Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) foram a dupla portuguesa mais rápida neste troço, perdendo apenas 6 segundos para a referência. Logo atrás, ficaram Rúben Rodrigues / Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) determinados em continuar com a excelente prestação iniciada ontem. E este primeiro troço permitiu a Rodrigues afastar-se da concorrência direta, que perdeu tempo.

Mattéo Chatillon / Maxence Cornuau (Škoda Fabia RS Rally2) foram os quintos mais rápidos, seguidos de Pedro Almeida / António Costa (Toyota GR Yaris Rally2), Hugo Lopes / Magda Oliveira (Hyundai i20 N Rally2) e José Pedro Fontes / Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), penalizados com dez segundos à saída do parque de assistência. Armindo Araújo / Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) fez o nono tempo e Ricardo Teodósio / José Teixeira (Citroën C3 Rally2) completou o top 10. Armindo Araújo perdeu 18,5 segundos para o melhor tempo e viu Rodrigues “fugir” na liderança.

Nas contas da geral, Vaher lidera com 28 segundos de vantagem para Rúben Rodrigues. Armindo Araújo está em terceiro da geral, segundo nas contas do CPR, a 11,2 de Rodrigues, com Hugo Lopes a aproximar-se de Araújo, agora com apenas 0,4 seg. de diferença entre ambos. Matsushita e Chatillon são quintos e sextos da geral, à frente de Pedro Almeida, quarto nas contas do CPR, à frente de José Pedro Fontes, que caiu três lugares com penalização logo no começo do dia e com o tempo perdido neste troço. Pedro Meireles / Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2) são sextos nas contas do nacional de ralis.

Ainda no CPR, Teodósio é sétimo, seguido de Diogo Marujo / Jorge Carvalho (Škoda Fabia Rally2 evo), Gonçalo Henriques, que parece determinado em vingar os problemas de ontem que o deixaram longe do topo, e Guilherme Meireles / Pedro Alves (Škoda Fabia Rally2 evo), a fechar o top 10 luso.