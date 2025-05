Rali Terras d’Aboboreira/PEC3: Kris Meeke com 3.7s de avanço para Dani Sordo

Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) ganharam mais 1.4s a Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2), entre eles ficaram Yohan Rossel-Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) na super especial do Marco Rios de Emoção, que encerrou este primeiro dia de prova. Desta forma, o irlandês da Toyota ruma ao dia decisivo com um avanço de 3.7s face ao espanhol da Hyundai, sendo que o dia de sábado promete boa luta entre os dois mais destacados pilotos do CPR, que apesar de terem forte concorrência mundial – vários concorrentes do WRC2 que vieram preparar o Rali de Portuga – estão a dar sinais de pretenderem reservar a luta pelo triunfo apenas para ambos, até porque Mārtiņš Sesks-Ralfs Igavenš (Ford Fiesta Rally2) cederam mais seis segundos nesta super especial e com isso já estão a 14.3s, no terceiro lugar da classificação geral.

Significativo neste troço o facto de Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai i20 N Rally2) terem sido os melhores portugueses, com o quarto posto, algo que já tinham conseguido duas vezes no Algarve. A dupla da Hyundai termina o primeiro dia de prova apenas a 0.9s de Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2), que são sétimos da

geral a 25.7s do líder, Kris Meeke.

Na geral, Roope Korhonen-Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) são quartos a 4.2s de Sesks, segue-se Rossel, a mais 1.4s, e Marco Bulacia-Diego Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2), a mais 1.8s. Depois de Armindo Araújo e Gonçalo Henriques estão classificados Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) a 3.3s do português.

A fechar o top 10 estão Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), a mais 2.1s.

Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) perderam uma posição para Diego Ruiloba-Angel Vela (Citroën C3 Rally2) na super especial e são 12º, na frente de Ricardo Teodósio-José Teixeira (Toyota GR Yaris Rally2) que distam mais 4.0s, seguindo-se José Pedro Fontes-Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) a mais 2.0s e Ernesto Cunha-Valter Cardoso (Škoda Fabia Rally2 evo) a mais 17.5s.

Nas 2RM, lideram desde o primeiro troço, Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4) e já têm um avanço de 9.9s para Hélder Miranda-Rui Teixeira (Peugeot 208 Rally4) com Ricardo Sousa Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) a mais 3.4s, seguindo-se Guilherme Meireles-Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) a mais 2.2s e Gil Antunes-Alexandre Ramos (Peugeot 208 Rally4) com mais 1.0s.

Fazendo um filme deste primeiro dia, Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally2) ganhou a especial de abertura, mas a partir daí Meeke, vencedor das duas jornadas iniciais da época (Fafe e Algarve), assumiu o comando do rali do Clube Automóvel de Amarante. Aquele duo apoderou-se dos dois primeiros lugares, cavando uma diferença acentuada para os seus colegas do CPR, entre os quais se destacou Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2). O piloto de Santo Tirso procurou abrir margem para o jovem Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2), mas não foi além de 0.9s e no lote de candidatos ao lugar de melhor português a primeira baixa foi a de Pedro Almeida (Skoda Fabia RS Rally2), na sequência de um despiste no troço inaugural. Com vários protagonistas separados por diferenças muito pequenas, na super-especial noturna de Marco de Canaveses Pedro Meireles (Skoda Fabia RS Rally2) ainda subiu à quinta posição do CPR, por troca com Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2).

No CPR 2RM (duas rodas motrizes), o jovem Rafael Rego (Peugeot 208 Rally4) esteve em evidência, já que superou a concorrência nas três classificativas, construindo um pecúlio de 9.9s face a Hélder Miranda (Peugeot 208 Rally4), com Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) na terceira posição. O líder do campeonato, Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4) é quarto classificado, a 15.5s do líder, e Gil Antunes (Peugeot 208 Rally4) o quinto, somando mais um segundo.

Para amanhã, sábado, os restantes sete troços:

Partida (Metalocardoso) 08h00

PEC 4 – Marco 2 09h10

PEC 5 – Baião (12,72 km) 09h45

PEC 6 – Marão (14,07 km) 10h30

Parque de Assistência (Metalocardoso) 12h20/12h50

PEC 7 – Amarante 2 13h35

PEC 8 – Aboboreira (21,13 km) 14h25

PEC 9 – Marão 2 15h20

Reagrupamento (Metalocardoso) 16h20/17h40

PEC 10 – Aboboreira 2 18h15

Final em Amarante (Rua General Silveira) 19h15