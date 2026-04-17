Rali Terras d’Aboboreira/PEC3: Jaspar Vaher e Rúben Rodrigues, líderes, boa luta no CPR

Jaspar Vaher-Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2), com 19 anos e integrado no programa da Toyota, lidera o Rali Terras d’Aboboreira ao final do primeiro dia, com uma vantagem de 18.4s sobre o segundo classificado, demonstrando o seu talento e potencial.

No Campeonato Português de Ralis (CPR), Rúben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2 da ARC Sport) lideram, após uma tarde forte. Apesar de conhecerem bem a prova, onde competem pela quarta vez, mostraram ser candidatos à vitória entre os portugueses.

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) ocupam a terceira posição, a 2.3s de Rodrigues. Após uma qualificação estratégica, têm gerido a prova sem erros e mantêm margem para atacar.

Hugo Lopes e Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) venceram troços à geral pela primeira vez e são terceiros no CPR, a 4.8s. Apesar de um pequeno contratempo, mostraram bom andamento e estão na luta pelos primeiros lugares.

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) estão a adaptar-se rapidamente ao novo Lancia, demonstrando velocidade e proximidade aos líderes, a 8.7s de Rúben Rodrigues.

Pedro Meireles e Mário Castro (Škoda Fabia RS Rally2), após uma boa qualificação, cederam 15.5s para a frente. Pedro Almeida e António Costa (Toyota GR Yaris Rally2) estão a adaptar-se ao seu novo carro, 1.0s atrás de Meireles. Rafael Rêgo e Ana Gonçalves (Toyota GR Yaris Rally2) tiveram problemas e deverão regressar em Super Rali.

Mattéo Chatillon e Maxence Cornuau (Škoda Fabia RS Rally2) estão a testar para o Rali de Portugal, seguidos por Takumi Matsushita e Pekka Kelanderv (Toyota GR Yaris Rally2) e Shotaro Goto e Jussi Lindberg (Toyota GR Yaris Rally2), que seguem os programas definidos.

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Citroën C3 Rally2) são 11º e sétimos do CPR, com Teodósio a adaptar-se ao novo carro. Diogo Marujo e Jorge Carvalho (Škoda Fabia Evo Rally2) estão a realizar uma prova consistente, perdendo cerca de um segundo por quilómetro. Guilherme Meireles e Pedro Alves (Škoda Fabia Evo Rally2) estão a adaptar-se, a 48.5s da frente. Henrique Moniz e Jorge Diniz (Škoda Fabia Evo Rally2) fecham o top 10, enquanto Gonçalo Henriques e Inês Veiga (Hyundai I20 Rally2) enfrentaram problemas de transmissão.

Pedro Câmara e João Câmara (Peugeot 208 Rally4) lideram as 2RM e são segundos nos troféus Peugeot, seguidos por Hélder Miranda e Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) a 2.2s, e Emanuel Figueiredo e Ricardo Pinto (Peugeot 208 Rally4) a 6.4s.