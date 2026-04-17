Rali Terras d’Aboboreira/PEC2: Pedro Câmara lidera 2RM e troféus Peugeot
Hélder Miranda-Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) venceram a segunda especial do dia nos 2RM e troféus Peugeot, 0.3s na frente de Pedro Câmara-João Câmara (Peugeot 208 Rally4) com Emanuel Figueiredo-Ricardo Pinto (Peugeot 208 Rally4) a 3.5s.
Depois do tempo perdido na PEC1, João Rodrigues-Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) foram sextos neste troço.
Na geral, Pedro Câmara subiu à liderança das 2RM e troféus, 6.2s na frente de Miguel Garcia-Carla Salvat (Peugeot 208 Rally4) com Hélder Miranda em terceiro a 10.5s da frente depois de ganhar duas posições na geral neste troço.
Quem também ganhou duas posições foi Emanuel Figueiredo, que subiu para o quarto posto.
Anton Korzun-Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) foi sétimo, a mesma posição em que está na geral.
Pedro Silva-Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4) foram nonos, e estão no oitavo lugar da geral, a 28.8s da frente.
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