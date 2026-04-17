Rali Terras d’Aboboreira/PEC2: Hugo Lopes vence troço, trio da frente do CPR separado por 5.0s

Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) foram os mais rápidos no Marão 1, bateram Takumi Matsushita-Pekka Kelander (Toyota Gr Yaris Rally2) por 0.1s com Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2) em terceiro a 1.8s. Quarto posto para Jaspar Vaher-Rait Jansen (Toyota Gr Yaris Rally2) na frente de Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia Rs Rally2) e Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia Rs Rally2).

Na geral, o jovem estónio continua a liderar destacado, agora com 15.2s de avanço para Rúben Rodrigues, que trocou de posição com Armindo Araújo, estando agora separados por 2.4s.

Hugo Lopes subiu ao quarto posto, está a 2.6s de Araújo, trocando de posição com José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) que caíram para a quinta posição.

Quem perdeu muito tempo foram Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2), 24.9s, caindo para fora do top 10.

Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia Rs Rally2) subiram à sexta posição, Pedro Almeida-António Costa (Toyota Gr Yaris Rally2) ao sétimo lugar.

Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai I20 Rally2) perderam 48.7s, estão com problemas w caíram para a 15ª posição da geral.

‘Esquecendo’ os estrangeiros, cujo único objetivo é andar o mais forte que sabem e podem, não é por acaso que estão no programa de jovens pilotos da Toyota, grande prova está a fazer Rúben Rodrigues, que lidera o CPR , 2.4s na frente de Armindo Araújo com Hugo Lopes a mais 2.6s. O trio ‘cabe’ em cinco segundos e José Pedro Fontes está apenas 5.6s mais atrás.