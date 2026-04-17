Rali Terras d’Aboboreira/PEC1: Joni Gonçalves começa na frente dos troféus Peugeot
Joni Gonçalves-Vítor Oliveira (Peugeot 208 Rally4) são os primeiros líderes do CPR 2RM, Peugeot Rally Cup Ibérica e Peugeot Rally Cup Portugal, depois de baterem Miguel Garcia-Carla Salvat (Peugeot 208 Rally4) por 3.7s com Pedro Cãmara-João Câmara (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 4.1s.
Bryn Jones-Max Freeman (Peugeot 208 Rally4) foram quartos a mais 7.3s e no quinto posto surge Hélder Miranda-Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) a 14.9s da frente.
Emanuel Figueiredo-Ricardo Pinto (Peugeot 208 Rally4) ficaram 1.2s mais atrás, bem como Anton Korzun-Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4), a mais um décimo com Pedro Silva-Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4) a mais 2.5s.
Danny Carreira-Marco Vilas Boas (Peugeot 208 Rally4) foram 11º e João Rodrigues-Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) cederam já mais de um minuto.
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