Rali Terras d’Aboboreira/PEC1: Jaspar Vaher ‘dispara’ na frente, Armindo Araújo foi o melhor do CPR

Jaspar Vaher-Rait Jansen (Toyota GR Yaris Rally2), piloto estónio de 19 anos que integra o programa de desenvolvimento de jovens talentos (TGR WRC Challenge Program) foi o (muito) mais rápido na primeira especial do Rali Terras d’Aboboreira, os 22.7 Km de Amarante, batendo Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia Rs Rally2) por 16.9s. Não foi preciso muito para perceber a razão por que foi escolhido para este programa, independentemente do que fizer daqui para a frente, rapidez não lhe falta e, convém lembrar, tem apenas 19 anos…

Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2) foi terceiro, seis décimos mais atrás de Armindo Araújo logo seguido por José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2), que terminou o troço a mais 5.2s.

Quinto posto para Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2), a 24.3s da frente, seguido por Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2) a 0.7s e Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai I20 Rally2) a mais 2.7s.

Pedro Almeida-António Costa (Toyota Gr Yaris Rally2) foram oitavos e a fechar o top 10 terminaram Mattéo Chatillon-Maxence Cornuau (Škoda Fabia RS Rally2) e Pedro Meireles-Mário CastrovŠkoda Fabia Rs Rally2) com o piloto da Racing4you a 29.8s da frente.

Seguiram-se Shotaro Goto-Jussi Lindberg (Toyota Gr Yaris Rally2), Takumi Matsushita-Pekka KelandervToyota Gr Yaris Rally2), Guilherme Meireles-Pedro Alves (Škoda Fabia Evo Rally2), Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Škoda Fabia Evo Rally2), Henrique Moniz-Jorge Diniz (Škoda Fabia Evo Rally2), Paulo Neto-Carlos Magalhães (Škoda Fabia Rs Rally2) e

Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2)Racing4you.

Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Toyota Gr Yaris Rally2) pararam no troço, não se sabe ainda a causa.