Rali Terras d’Aboboreira, PE7: Grande luta entre Ricardo Teodósio e Armindo Araújo | AutoSport

Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) venceram pela segunda vez neste rali, bateram Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) por 0.4s com Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 1.3s o que significa que na frente há alterações, pois Cachón passou para a frente do piloto boliviano e é agora o novo segundo classificado, mas a 8.6s de Kris Meeke.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os segundos mais rápidos do CPR atrás de Meeke, ficaram a 1.8s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) 1.8s mais atrás com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) 1.3s logo a seguir o que significa que Armindo Araújo já só está a 1.8s de Ricardo Teodósio com Miguel Correia a não conseguir recuperar, afastando-se um pouco da luta pelo segundo melhor português.

O piloto do Skoda dista agora 7.2s de Armindo Araújo, tempo que não é fácil recuperar em condições normais nos dois troços que faltam, ainda que estes sejam os mais extensos da tarde.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) são sétimos a 20.7s de Miguel Correia, e tem

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) 30.4s mais atrás, o que significa que em condições normais a sua posição está encontrada, se não se passar nada de menos normal.

Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) está a meio segundo de Pedro Almeida.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) teve de voltar à assistência devido a um problema no alternado e Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2), também abandonou, não sabemos ainda a razão.

Tempos Online – CLIQUE AQUI