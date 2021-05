Rali Terras d’Aboboreira, PE6: Ricardo Teodósio, Miguel Correia e Armindo Araújo: quem vai ganhar?

Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5) venceram a sexta especial do Rali Terras d’Aboboreira e solidificaram a sua liderança da prova. Bateram Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) por 2.3s, com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) a fazerem um grande tempo. Chris Ingram/Ross Withcock (Skoda Fabia R5 Evo) foram quartos na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo), com os dois a ficarem separados por um segundo, mas o mais interessante da questão é que nas contas do CPR três equipas vão para o último troço da prova separados por apenas 2.2s.



Ricardo Teodósio tem 1.7s de avanço para Miguel Correia, que passou Armindo Araújo na classificação, com o campeão em título a 2.2s da frente.

Tudo se decidirá, em termos nacionais, na derradeira especial, que vai ser de loucos. Grande rali de Miguel Correia que tem aqui uma enorme oportunidade para fazer história, e obter a sua primeira vitória à geral num rali do campeonato português.

Seja como for, qualquer um dos três da frente, no CPR, podem chegar ao triunfo.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) é quarto (do CPR) e sétimo da geral, já não tendo hipóteses de chegar ao triunfo, em condições normais. Neste troço, perdeu 5.2s para Miguel Correia, que vai com tudo para tentar ganhar.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) é quinto da geral no CPR.