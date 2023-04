Rali Terras d’Aboboreira, PE5: Meio pião de Meeke, luta no CPR ainda mais equilibrada | AutoSport

Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) fez um meio pião, e com isso ficou atrás de

Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2), que venceu o troço mas queixou-se da muita terra para limpar e de Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) pelo que na geral, a diferença entre o trio da frente passou agora para 8.1s.

Mais atrás, as coisas não correram bem à generalidade dos piltoos do CPR, mas ainda assim, uns melhor que outros.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) disse que o troço estava mais sujo, mas foi terceiro na especial na frente de Kris Meeke.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos, o piloto disse que não correu nada bem, mas ainda assim fez melhor que Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) que revelou que esteve “três vezes fora da estrada..”

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foi sétimo, na frente de Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2).

Com tudo isto, Meeke tem agora 6.2s de avanço para Bulacia com Cachón a 8.1s da frente. Ricardo Teodósio é quarto a 25.6s da frente, mas com 1.5s de avanço para Miguel Correia, com Armindo Araújo somente a 2.5s de Miguel Correia, tendo recuperado neste troço 1.5s ao piloto do Skoda. Tudo ainda mais equilibrado, portanto.

