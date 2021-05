Rali Terras d’Aboboreira, PE5: Chris Ingram vence troço, CPR ‘preso’ por 3.2s

Chris Ingram/Ross Withcock (Skoda Fabia R5 Evo), venceu a quinta especial do Rali Terras d’Aboboreira, batendo Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) por 1.7s. Terceiro lugar para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo), com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo) logo a seguir a 0.3s do campeão nacional.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) foi quinto a 3.7s, na frente de Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5), com Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo) logo a seguir. Na geral, o norueguês mantém a liderança, mas agora com apenas 2.3s de avanço para Ricardo Teodósio. Chris Ingram saltou para terceiro, por troca com Pepe López e Armindo Araújo.

No CPR, Armindo Araújo recuperou três décimos a Ricardo Teodósio, que lidera com 3.2s de avanço isto quando faltam dois troços para o fim do rali.

Miguel Correia é terceiro a 6.1s, com Bruno Magalhães 2.9s atrás do piloto do Skoda.

No quinto lugar, mais longe, estão agora Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), a 26.9s da frente (do CPR) e com 10.5s de avanço para

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) que continuam com dificuldades em andar melhor com o C3 Rally2, ao ponto de Pedro Antunes(Pedro Alves (Citroën C3 Rally2), na sua estreia competitiva com o novo carro a apenas 6.3s.

O rali também está a correr mal a Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5), apenas oitavos do CPR.

Nota: este texto foi escrito com o troço a decorrer, pelo que pode haver mudanças resultantes do concorrentes que rodam mais atrás

