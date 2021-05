Rali Terras d’Aboboreira, PE4: Troço neutralizado, carro de Georg Linnamae a arder

Azar para Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5), líderes do rali, que na quarta especial viram o seu carro pegar fogo. Pararam, utilizaram o extintor para combater as chamas, e o troço teve que ser interrompido. Logicamente, serão atribuídos tempos às equipas que não cumprirem a especial em condições normais. Somente três carros estavam no troço.