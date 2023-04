Rali Terras d’Aboboreira, PE4: Kris Meeke destaca-se, grandes lutas no ‘resto’ do CPR | AutoSport

Quarto troço, quarta vitória de Kris Meeke/Ola Fløene (Hyundai I20 N Rally2) desta feita com boa oposição por parte dos seus colegas de equipa, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2), que aproveitando um pouco a ordem na estrada um um forte andamento, foram segundos na especial, conseguindo com isso passar Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) na luta pelo quarto lugar da geral, segundo do CPR.

Marco Bulacia/Diego Vallejo (Skoda Fabia Rally2 evo) foram terceiro a 2.0s de Meeke, com Alejandro Cachón/A. Lopez (Citroën C3 Rally2) em quarto a 2.2s.

Miguel Correia foi quinto na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) pelo que Teodósio dista agora 24.9s de Meeke, mas tem Miguel Correia 1.9s atrás, com Armindo Araújo a perder um pouco de terreno, estando agora a 4.0s de Miguel Correia, embora ganhando uma posição na geral a Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2), que foram oitavos nesta especial, atrás de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2). O madeirense está agora a 5.4s de Armindo Araújo, com fontes 7.1s mais trás. Desta forma, está feito o desenho das lutas que se vão travar nos melhores lugares do CPR.

Para já e com cinco troços pela frente, em condições normais o triunfo está assegurado para Meeke, pelo menos no CPR, sendo que entre o 2º (Teodósio) e 4º (Armindo) há apenas 5.9s.

Seguem-se Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) que com os resultados deste troço ficaram ainda mais juntos com 6.5s a separar as três equipas.

Nos 2RM, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) ‘deu’ 10.5s a Hugo Lopes/Tomás Neves (Peugeot 208 Rally4) com Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) a 13.3s.

Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) foram quartos a 14.6s.

com tudo isto, Ricardo Sousa tem agora um avanço de 53.7s para Daniel Nunes, Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Reanult Clio Rally5) caíram para o terceiro lugar9.9s atrás de Daniel Nunes.

