Rali Terras d’Aboboreira, PE4: Georg Linnamae abandona, Ole Christian Veiby é o novo líder

Como seria de esperar a organização atribuiu tempos iguais a toda a gente, epl oque com a exceção da saída de pova da dupla líder da prova à entrada da PE4, Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5), os novos comandantes são agora Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5)

, com 3.1s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo). Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) são terceiros a 5.6s com

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) em quarot a 6.6s. Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo), que venceram a especial anterior à geral, a primeira da carreira do piloto, são quintos a 7.9s. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) rodam a sexta posição a 11.8s. O rali perdeu o seu troço mais extenso, Baião Vida Natural com 19.17 km, o que é mau para a prova, mas ainda há meio rali pela frente, três troços, e tudo está em aberto em todas as classificações.

Tempos Online – CLIQUE AQUI