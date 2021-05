Rali Terras d’Aboboreira, PE3: Georg Linnamae é o novo líder, Miguel Correia vence troço

A liderança do rali mudou de mãos neste troço, mas a boa surpresa foi o melhor tempo da especial de Miguel Correia/António Costa (Skoda Fabia R5 evo), que bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) por 0.9s e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 evo), que empataram.

O jovem estónio, Georg Linnamae/Volodymyr (Volkswagen Polo GTI R5) foi quarto e tendo em conta que Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5) cederam neste troço 5.8s, e com isso Linnamae é o novo líder da prova, agora com 1.4s de Veiby.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 evo) foram quintos na frente de Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2).

Deste modo, no CPR, Ricardo Teodósio tem agora 3.5s de avanço para Armindo Araújo, com Miguel Correia agora um pouco mais perto da frente, com os três melhores do CPR separados por apenas 4.8s.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5) foi quinto do CPR, cedeu 8.7s, mas ainda assim terminou na frente de Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) foi sexto do CPR e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3R5) foi sétimo do CPR, que cedeu mais 12.2s.

Pedro Antunes(Pedro alves (Citroën C3 Rally2) foi oitavo a 13.1s e está em sétimo do CPR.

