Rali Terras d’Aboboreira: Ordem de partida

Tendo em conta que os 10 primeiros lugares da qualificação partem em ordem invertida, já é conhecido o escalonamento da ordem na estrada para os três troços de mais logo.

Henrique Moniz-Jorge Diniz (Škoda Fabia Evo Rally2) serão os primeiros na estrada, seguidos por

Mattéo Chatillon-Maxence Cornuau (Škoda Fabia Rs Rally2), Pedro Almeida-António Costa (Toyota Gr Yaris Rally2), Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia Rs Rally2), Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2), Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Toyota Gr Yaris Rally2), Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2), Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2), Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia Rs Rally2), Jaspar Vaher-Rait Jansen (Toyota Gr Yaris Rally2) e depois do 11º para a frente, no caso, Juan Carlos Quintana-Jonathan Hernández (Škoda Fabia Rally2), Takumi Matsushita-Pekka Kelander (Toyota Gr Yaris Rally2), Guilherme Meireles-Pedro Alves (Škoda Fabia Evo Rally2), Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2), José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2), e por aí fora, sendo que Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai I20 Rally2), que partiram uma transmissão nos treinos livres, não disputando a qualificação, partem no final dos RC2, o que é o primeiro óbice para a dupla, pois vai apanhar os troços cavados por duas dezenas de 4X4.

De notar que de acordo com o Regulamento Desportivo dos Ralis Regionais da FIA 2026 (FIA Regional Rally Sporting Regulations), o artigo 37.6.2 refere que o grupo de pilotos classificados na Especial de Qualificação será colocado em primeiro lugar na lista de partida, com uma ‘nuance’: nos ralis de asfalto a ordem será a classificação da Especial de Qualificação (do mais rápido para o mais lento), mas nos ralis de terra a ordem será a inversa da classificação da especial de qualificação. Todos os restantes pilotos largarão após este grupo.