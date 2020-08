Rali Terras D’Aboboreira no CPR a 30 e 31 de outubro

Resultado da nova calendarização do Campeonato de Portugal de Ralis, em consequência da anulação do Azores Rallye, deverá ser o Rali Terras d’Aboboreira, prova organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, a integrar o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis nos próximos dias 30 e 31 de Outubro de 2020 e que se disputará em piso de terra.

O Clube Automóvel de Amarante reuniu com os municípios por onde a prova passa (Amarante, Baião e Marco de Canaveses), tendo todos mostrado abertura para serem parceiros na realização da prova, salientando a necessidade de se obter prévia concordância das autoridades de saúde – locais e nacionais – e que o plano de contingência cumpra todas a regras emanadas pelas Autoridades de Saúde, e que estejam garantidas as condições higiene-sanitárias.

Para Ni Amorim esta é uma solução coerente: “O Rali Terras D’Aboboreira tinha sido uma das provas a sair do Campeonato de Portugal de Ralis na altura da reformulação do calendário fruto do Covid 19, pelo que é justo que volte a integrar o CPR, agora que o Azores Rallye não se vai realizar.

O Clube Automóvel de Amarante logo que contactado pela FPAK pôs em marcha todas as diligências para que possamos estar, num tão curto espaço de tempo, a prever este evento para o final do mês de Outubro. Agradecemos por isso todo o esforço e empenho para colmatar esta lacuna e dar ao Campeonato a dignidade que merece”.