Rali Terras D’Aboboreira: muitos e bons no ERT e CPR | AutoSport

O Rali Terras D’Aboboreira, terceira jornada do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e também integrado no European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy, registou quase 40 inscritos, entre os quais 18 equipas com viaturas Rally2, que nos próximos dias 15 e 16 deste mês vão animar as estradas dos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

Entre os pilotos estrangeiros que formularam a sua presença na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, juntando-se às ”estrelas” portuguesas do CPR, destaque para o irlandês Josh McErlean (Hyundai i20 N R5), piloto da equipa Júnior da Hyundai e que no ano passado foi 11º classificado neste rali, e ainda o saudita Rakan Al-Rashed (VW Polo GTi R5), cujo navegador é o português Hugo Magalhães.

Para além de diversos pilotos oriundos do país vizinho, há ainda a registar o jovem uruguaio Andrés Marieyhara, que disputa a Peugeot Rally Cup Ibérica e, na Aboboreira, preparará a sua estreia na prova portuguesa do WRC com o Peugeot 208 Rally4.

De resto, pode dizer-se que as principais figuras do CPR têm encontro marcado em Amarante, Baião e Marco de Canaveses na semana da Páscoa para o terceiro tira-teimas da temporada, sendo de recordar que Armindo Araújo (Skoda)é o atual líder do campeonato, depois de ter ganho em Fafe e conquistado o segundo lugar nos Açores. Com um início de época algo aziago, o campeão em título, Ricardo Teodósio (Hyundai), soma já uma desvantagem de 40 pontos face ao líder, mas a época ainda está no início e neste Rali Terras D’Aboboreira não falta quem pretenda fazer inverter a situação atual da tabela classificativa…

PROGRAMA

SEXTA-FEIRA (15 abril)

Free Practice em Vila Boa de Quires (3,47 km) 08h00/09h00

Qualifying – Vila Boa de Quires (3,47 km) 09h30/10h00

Shakedown (Prioritários) 10h30/11h00

Shakedown (Outros pilotos) 11h00/12h30

Partida (Baião) 16h00

PEC 1 – Baião Vida Natural 1 (8,92 km) 16h30

Reagrupamento em Baião (Entrada) 17h00

Reagrupamento em Baião (Saída) 18h00

PEC 2 – Baião Vida Natural 2 18h10

Reagrupamento no Marco de Canaveses (Entrada) 19h30

Saída do reagrupamento 21h05

PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) 21h30

Parque de Assistência (Entrada) 22h15

Parque Fechado (Entrada) 23h03

SÁBADO (16 abril)

Partida do Parque de Assistência (Metalocardoso) 08h55

PEC 4 – Amarante Natureza Criativa 1 (15,14 km) 10h00

PEC 5 – Marão 1 (10,67 km) 11h00

PEC 6 – Amarante Natureza Criativa 2 12h20

Parque de Assistência (Entrada) 13h15

Parque de Assistência (Saída) 14h30

PEC 7 – Aboboreira 1 (16,00 km) 15h20

PEC 8 – Marão 2 16h20

PEC 9 – Aboboreira 2 (POWER STAGE) 18h45

Parque de Assistência (Entrada) 19h45

Parque de Assistência (Saída) 19h55

Final em Amarante (Ponte de São Gonçalo) 20h10