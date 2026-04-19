Rali Terras d’aboboreira: Momento-Chave

O momento-chave que decidiu o Rali terras d’Aboboreira surgiu na manhã de sábado, entre Amarante 2 e Marão 2, quando Rúben Rodrigues capitalizou uma escolha de afinação errada de Armindo Araújo para abrir uma vantagem de 16,8 segundos nas contas do CPR.

Até aí, a luta estava em aberto, com Rodrigues e Araújo separados por apenas 2,3 segundos no final do primeiro dia, mas a perda de 11,2 segundos de Armindo em Amarante 2 e de mais 5,6 em Marão 2 alterou decisivamente o rumo do rali. A partir desse momento, Armindo ainda tentou recuperar durante a tarde e reduziu parcialmente a diferença, mas Rúben Rodrigues limitou-se a gerir a margem construída de manhã e segurou a vitória até ao fim.