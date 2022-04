Rali Terras d’Aboboreira, Miguel Correia: manter ou melhorar posição no CPR | AutoSport

Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) chega ao Rali Terras d’Aboboreira no terceiro lugar do campeonato atrás de Armindo Araújo e Bruno Magalhães, apenas a um ponto do piloto do Team Hyundai Portugal, o que espelha bem a boa época que está a fazer. Um segundo lugar em Fafe e quarto nos açores (na prática um 3º), correspondem aos melhores resultados (de longe) dos seus inícios de época nos últimos quatro anos.

E o pódio nesta mesma prova, Rali Terras d’Aboboreira, há um ano, colocam-no como um protagonista importante das contas deste campeonato, pois não só se pode manter na luta pelos lugares da frente como ‘roubar’ pontos importantes a outros candidatos: “Estamos confiantes e animados com os resultados conseguidos até aqui. Já participei na prova por quatro vezes e consegui três pódios, um nas duas rodas motrizes, mas também um azar que queremos sempre afastar. Conheço bem o rali, que gosto bastante, até pelo meu passado, e vamos tentar manter a posição no campeonato, ou até ir buscar o 2º lugar, uma vez que estamos apenas a um ponto. Realizámos um teste, que correu bem, e por isso partimos com total confiança para uma prova onde se esperam altas temperaturas e muito pó em vez de lama”, afirmou Miguel Correia.