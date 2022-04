Rali Terras D’Aboboreira, Miguel Correia: “Manter esta onda de bons resultados” | AutoSport

Miguel Correia (Skoda Fabia R5 Evo) tem tido um excelente arranque de época. Os bons resultados têm se sucedido e o jovem piloto começa a envolver-se nas lutas dos pilotos mais experientes, o que é um excelente sinal. Se até agora Correia andou em “modo aprendizagem”, este ano começa a mostrar argumentos para mais. Na terceira prova do CPR, pretende manter o nível:

“A minha abordagem a este rali vai no sentido de procurar manter esta onda de bons resultados. Tenho-me dado bem no Terras D’Aboboreira e, portanto, vamos com o máximo de entusiasmo. Gosto especialmente do troço da Aboboreira. Testámos o carro no domingo e correu tudo bem, se no rali for igual vai ser ótimo…”, referiu Miguel Correia.