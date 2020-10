Rali Terras d’Aboboreira: Mex Machado e o Porsche 911 GT3 de de regresso aos ralis

Mex Machado, Luís Sá e o incontornável Porsche 911 GT3 regressam no Rali Terras d’Aboboreira. A dupla aposta, uma vez mais, em proporcionar um excelente espetáculo na estrada! Após a inédita estreia, em pisos de terra nacionais, do Porsche 911 GT3, no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, a equipa “Live The Moment” está de regresso aos ralis nacionais, prometendo muito espetáculo, agora no Rali Terras d’Aboboreira, a penúltima prova do calendário do Campeonato Nacional.

Mantendo a aposta no fantástico Porsche 911 GT3, a dupla “Mex” Machado e Luís Sá encara a prova disputada na região de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, com otimismo, mas consciente que o atual momento de saúde pública exige também cuidados redobrados. Nesse sentido, ao contrário do que é habitual, a equipa “Live The Moment” não promoverá quaisquer animações que impliquem o envolvimento de público.

Em todo o caso, no plano desportivo, está sempre garantido um saboroso “cocktail de emoções”. À mestria do piloto “Mex” Machado, juntam-se as características inatas do carismático Porsche 911 GT3, onde os mais de 400 cavalos de potência, a tração traseira e o contagiante som do motor, são um hino à espetacularidade dos ralis.

Na prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, que, para o Campeonato Norte de Ralis (competição onde a equipa se insere) arranca no sábado e realiza quatro classificativas, a dupla “Mex” Machado/Luís Sá assume que o resultado volta a não ser prioritário, uma vez que o rali é disputado em pisos de terra, o terreno claramente menos favorável às características do Porsche.

Para o piloto “Mex” Machado, “após oito meses de interregno, regressamos no Rali Terras d’Aboboreira. Uma prova que, pessoalmente, tem um significado sentimental grande, uma vez que foi nos troços que a compõem que obtive a minha primeira vitória, há precisamente 20 anos. Hoje, com o Porsche, os objetivos são diferentes. Não vou lutar pelo triunfo, mas sim voltar a dar o máximo espetáculo possível, ampliado com a produção de vídeos onboard”.

Marcante também promete ser a nova decoração do Porsche 911 GT3, que volta a estar aos cuidados técnicos da estrutura espanhola Sergio Vallejo Racing e da formação portuguesa Extreme Raid. A nova “roupagem” é o resultado prático da decoração vencedora de um passatempo lançado pela equipa “Live The Moment” e que teve como objetivo premiar um jovem designer. Mais uma iniciativa de um projeto inovador no panorama dos ralis nacionais.