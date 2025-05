Rali Terras d’Aboboreira: Kris Meeke terminou shakedown na frente

O Rali Terras D’Aboboreira arranca esta tarde com três especiais, Amarante (7,72 km), às 16h00, PEC 2 – Marco (6,88 Km) às 17h15 e depois do Reagrupamento de Marco de Canaveses entre as 18h20/20h50, a super especial, PEC 3 – Marco Rios de Emoção (2,07 km) às 21h00.

A manhã esteve encoberta, com alguns pingos aqui e ali, mas a tarde espera-se bem mais queda de água, o que pode baralhar muito as coisas. Não se prevê tanta chuva quanto em Fafe, mas pelo menos os concorrentes não devem apanhar os pisos como testaram de manhã.

Apesar de terem melhorado significativamente, Mārtiņš Sesks-Ralfs Igavenš (Ford Fiesta Rally2) mantiveram-se em terceiro a 1.1s da frente, com Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia RS Rally2) logo a seguir, a mais 0.7s, com

Finalizadas as três passagens pelo shakedown, a dupla na frente mudou. Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2) passaram para a frente com uma margem de 0.3s face a Dani Sordo-Patricia Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) que na última tentativa não conseguiram melhorar o seu registo, ao contrário dos homens da Toyota, que fizeram menos 0.5s.

