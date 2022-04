Rali Terras D’Aboboreira, José Pedro Fontes: “O nosso objetivo é minimizar o atraso pontual” | AutoSport

José Pedro Fontes chega ao Rali Terras D’Aboboreira com o objetivo de se manter na luta pelo título. Apesar de ser uma prova de terra, onde não se sente tão à vontade, Fontes quer fazer o melhor possível para estar nas melhores condições para o ataque final, quando chegarem as provas de asfalto.

“Acho tudo positivo neste rali, desde os troços à organização, que funciona muitíssimo bem, mas claro que o preferia em piso de asfalto… e os resultados não me desmentem”, explica José Pedro Fontes, atual quinto classificado no CPR e piloto que já fez a festa em Amarante nas duas edições do rali já referidas.

“Como é evidente, vamos fazer tudo para tentar conseguir um bom resultado. Claro que a minha confiança quanto a uma possível vitória seria ‘plus’ caso o rali fosse em asfalto, mas na terra não chegará ao mesmo nível”.

Somando um terceiro e um quinto lugar nas duas provas anteriores, o piloto do Citroen Vodafone Team não esconde que nesta fase da temporada procura reduzir ao máximo os “prejuízos” até chegar o momento das provas em que se sente mais confortável…

“O nosso objetivo, agora, é minimizar o atraso pontual na parte das provas de terra, de modo a chegarmos à fase de asfalto, na qual somos, normalmente, candidatos às vitórias, ainda em jogo no que toca à discussão do título. Nessa caminhada, seria ótimo conseguirmos, por exemplo, um pódio neste Rali Terras D’Aboboreira. Vamos empenhar-nos e lutar para que tal seja possível”.