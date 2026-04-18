Rali Terras d’Aboboreira, José Pedro Fontes: “O carro tem muito potencial”

José Pedro Fontes, ao volante do novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, iniciou o Rali Terras d’Aboboreira com um ritmo competitivo. No entanto, ao longo da prova, o piloto da Sports & You enfrentou alguns desafios, perdendo posições na PEC2 com problemas na caixa de velocidades. Após a PEC5, Fontes ocupa a quarta posição nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), encontrando-se a 11,7 segundos do lugar mais baixo do pódio, enquanto continua o processo de adaptação e desenvolvimento da nova máquina italiana. O otimismo face ao potencial do carro é claro e estes primeiros percalços nada mais são do que dores de crescimento de um carro ainda a evoluir. Eis o que disse Fontes ao AutoSport:

“Tem sido muito positivo, acho que temos feito tempos interessantes. Foi pena a penalização, mas ontem tivemos que mudar a caixa. Sinto que não estávamos tão perto da liderança na terra há muitos anos. Se calhar desde o DS3. Acho que o carro tem muito potencial, é o primeiro rali que o carro está a fazer do Campeonato Nacional, temos ainda muito pouca informação. A maior parte dos testes têm sido feitos com Hankook para o mundial e, portanto, estamos a tentar descobrir o melhor caminho, mas estou contente.

Acho que em algumas partes estamos a fazer já bastante bem, noutras alguns erros meus, noutras temos que melhorar o carro. Mas se virmos os splits, notamos que em algumas zonas estamos no ritmo para lutar pelos troços.

Ontem foi pena, porque fizemos toda a tarde sem quinta. Partimos a quinta no primeiro troço e não tirámos partido da vantagem que tínhamos da estrada. Hoje estamos na luta, mas os pilotos são muito rápidos e nós estamos a tentar encontrar o melhor caminho, mas bastante contentes, acho que vamos estar na luta.”