Rali Terras d’Aboboreira: Jaspar Vaher liderou qualificação, Pedro Meireles mais rápido do CPR

Já é conhecido o primeiro escalonamento a ‘sério’ do Rali Terras d’Aboboreira, e o estónio de 19 anos, Jaspar Vaher, acompanhado por Rait Jansen num Toyota Gr Yaris Rally2, foi o mais rápido na qualificação do Rali Terras d’Aboboreira, com um registo de 2m41.8s, menos 3.1s que Pedro Meireles-Mário Castro (Škoda Fabia Rs Rally2), com Hugo Lopes-Magda Oliveira (Hyundai I20 Rally2) logo a seguir a 3.2s da frente.

Gonçalo Henriques-Inês Veiga (Hyundai I20 Rally2) partiram uma transmissão nos treinos livres, pelo que não disputaram a sessão.

Rúben Rodrigues-Rui Raimundo (Toyota Gr Yaris Rally2) foram quartos a 5.1s, na frente de Rafael Rêgo-Ana Gonçalves (Toyota Gr Yaris Rally2) a 5.6s. Sexto posto para Ricardo Teodósio-José Teixeira (Citroën C3 Rally2) a +6.2. Seguiram-se Armindo Araújo-Luís Ramalho (Škoda Fabia Rs Rally2) a 7.1s, e a fechar o top 10, Pedro Almeida-António Costa (Toyota Gr Yaris Rally2) a 7.2s, Mattéo Chatillon-Maxence Cornuau (Škoda Fabia Rs Rally2) a 7.5s e Henrique Moniz-Jorge Diniz (Škoda Fabia Evo Rally2) a 9.6s.

Guilherme Meireles-Pedro Alves (Škoda Fabia Evo Rally2) foram 13º na frenbte de Ricardo Filipe-Filipe Carvalho (Škoda Fabia Rally2) a 15.6s e José Pedro Fontes-Inês Ponte (Lancia Ypsilon Rally2) a quem deverá ter sucedido algo, já que cederam 19.7s. O muito nevoeiro explica em parte alguns números.

FOTO Facebook Jaspar Vaher