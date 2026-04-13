Rali Terras D’Aboboreira: Já está disponível o Guia do Espectador
Queres acompanhar o rali sem perder um único detalhe? Já podes consultar online o Guia do Espectador para planear a tua experiência da melhor forma.
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O que vais encontrar no guia:
* Mapas completos de todo o evento.
* Identificação das Zonas de Espetáculo e pontos exclusivos para a comunicação social.
* QR Codes interativos: basta clicares em cada um para obteres a localização e navegação direta no Google Maps.
Acede aqui ao Guia Oficial e às localizações no Google Maps – CLIQUE AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
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