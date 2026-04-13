Rali Terras D’Aboboreira: Já está disponível o Guia do Espectador

Queres acompanhar o rali sem perder um único detalhe? Já podes consultar online o Guia do Espectador para planear a tua experiência da melhor forma.

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O que vais encontrar no guia:

* Mapas completos de todo o evento.

* Identificação das Zonas de Espetáculo e pontos exclusivos para a comunicação social.

* QR Codes interativos: basta clicares em cada um para obteres a localização e navegação direta no Google Maps.

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