Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (Hyundai NG i20 R5) venceram o Rali Terras d’Aboboreira, depois bater Pepe López/Diego (Skoda Fabia Rally2) por 2.8s. Chris Ingram/Ross Withcock (Skoda Fabia R5 Evo), terminaram no lugar mais baixo do pódio. Saiba o que os pilotos disseram no final da prova.