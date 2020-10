Rali Terras D’Aboboreira: Decide-se ou adia-se o título

Realiza-se no próximo fim de semana a penúltima prova do CPR, o Rali Terras D’ Aboboreira. Disputado na zona de Amarante, Baião e Marco de Canaveses o evento conta para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e 2RM, Júnior (CPJR) e Norte de Ralis (CNR). Desta feita, em pisos de terra.

Chegou a hora das decisões e até pode já haver Campeão no final do Rali Terras d’Aboboreira. Basta que a diferença entre primeiro e segundo no campeonato no final da prova fique acima da desta soma: 30+5+3 menos o pior resultado. Tendo em conta os 25% do Rali Vidreiro, a diferença a retirar é pouca entre cada um, ainda que possa fazer a diferença entre haver ou não campeão. Seja como for, é muito pouco provável que suceda, o que se espera da prova é uma grande luta a ‘cinco’.

Em termos práticos, ou realistas, se preferir, já só Bruno Magalhães e Armindo Araújo podem ser campeões. Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes e Pedro Meireles passaram a ter só hipóteses matemáticas, e com diversos graus.

A margem entre Bruno Magalhães e Armindo Araújo é curta, e curiosamente os menos favoritos ao título, Teodósio, Fontes e Meireles podem baralhar tudo ainda mais. Espera-se que Armindo Araújo ataque forte, mas ninguém do top 5 vai gerir o que quer que seja, todos têm motivos para atacar pelo que a prova promete muita animação. Os troços são, em termos globais bem conhecidos, quer do Rali de Portugal ou mesmo deste Rali Terras d’Aboboreira quando se realizou em terra. São difíceis, especialmente os 23,67 Km de Amarante, se bem que os da serra da Aboboreira não são muito mais fáceis.

Também nas duas rodas motrizes a luta está boa. Ricardo Sousa (Peugeot 208 R2) venceu no Vidreiro, na frente de Daniel Nunes (Peugeot 208 R2) e este último com 4,04 pontos de avanço para Pedro Antunes (Peugeot 208 Rally 4) com Pedro Almeida (Peugeot 208 Rally 4) 7,59 pontos mais atrás e Ricardo Sousa, ‘logo ali’ a mais 1,4 pontos. A prova tem seis troços, dois realizam-se na sexta-feira, a par da Qualificação. Os restantes quatro no sábado.