Rali Terras D’Aboboreira: Dani Sordo ajuda Teodósio e Magalhães nos testes | AutoSport

Dani Sordo, piloto da equipa oficial da Hyundai no WRC, participou esta quinta-feira nos testes do Team Hyundai Portugal de preparação para o Rali Terras D’Aboboreira (15 e 16 abril), ajudando Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães no acerto, em termos de afinação, do i20 N Rally2 para a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e do European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy.

Num troço da região do “Terras D’Aboboreira”, rali que percorrerá os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, o piloto espanhol trabalhou com a equipa portuguesa na definição do “setup” do Hyundai i20 N Rally2. E Ricardo Teodósio, o campeão nacional em título, chegou a acompanhá-lo no banco do lado direito: “Tínhamos pedido ajuda à Hyundai para tornar o nosso carro mais rápido, daí a presença do Dani Sordo nestes testes que já se encontravam planeados.

Tanto eu como o Bruno temos a mesma opinião sobre o carro, mas queríamos ouvir alguém da Hyundai e nada melhor que o Dani Sordo para nos ajudar a evoluí-lo.

Vamos dispor de uma suspensão nova e seguramente que, a partir de agora, iremos ser ainda mais competitivos”, adiantou Ricardo Teodósio, que tal como Bruno Magalhães têm tido grande problemas com a suspensão do seu i20 N Rally2. Tanto em Fafe como nos Açores, entrava terra para os amortecedores, que deixavam de funcionar na perfeição criando dificuldades inesperadas aos pilotos no manuseamento dos seus carros, e com isso perdiam confiança. Um problema que não é exclusivo da Hyundai, mas que outras equipas já encontraram no passado e trabalharam para resolver.

A prova organizada pelo Clube Automóvel de Amarante vai para a estrada na tarde do dia 15 (sexta-feira), sendo a partida em Baião, disputando-se duas passagens pelo troço de Baião Vida Natural (8,92 km) e à noite, a partir das 21h30, o programa encerra com a super-especial Marco Rios de Emoção (2,07 km), a decorrer no centro da cidade.

No sábado, com início às 08h55, em Amarante (Metalocardoso), os concorrentes vão fazer duas passagens pelas classificativas de Amarante Natureza Criativa (15,14 km), Marão (10,67 km) e Aboboreira (16,00 km). O final do rali, em Amarante (Ponte de São Gonçalo), está previsto para as 20h10.