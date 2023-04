Rali Terras D’Aboboreira: Competição Peugeot vai para a estrada primeiro que Toyota | AutoSport

Uma forma justa, transparente e eficiente de determinar a ordem de partida de duas competições que ganham cada vez mais força. Por iniciativa do Clube Automóvel de Amarante (CAA), foi realizado um sorteio para determinar que troféu monomarca iria para a estrada primeiro: a Peugeot Rally Cup Ibérica ou a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

Os pilotos da Peugeot Rally Cup Ibérica serão os primeiros na estrada face aos seus homólogos da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup no primeiro dia do Rali Terras D’Aboboreira (28/29 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. Assim, garantiu-se transparência entre os concorrentes dos dois troféus monomarca, e tratando-se de uma prova em pisos de terra, o CAA entendeu recorrer a uma forma aleatória para determinar quem serão os primeiros na estrada, algo que agradou às duas marcas envolvidas.

E os caprichos do sorteio, efetuado na sede do Clube Automóvel de Amarante e na presença dos representantes de cada um dos troféus, ditou que serão os Peugeot a ter a primazia em relação aos Toyota.

“Só temos que agradecer o gesto de imparcialidade que é essencial defender, como fez a organização desta prova, relativo à ordem de partida e que seria impossível de outra forma que não através do sorteio. Esta iniciativa é merecedora dos maiores elogios, pela sua isenção e transparência”, referiu Pedro Ortigão, da Sports & You, empresa organizadora da Peugeot Rally Cup Ibérica.

José Mendonça, representante da Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, também não deixou de parabenizar a iniciativa do Clube Automóvel de Amarante:

“Há que louvar a organização do rali por propor a realização de um sorteio para determinar quem parte à frente. Depois, lá dentro, os pilotos que se entendam e, de resto, votos de um bom rali para todos”.

O Rali Terras D’Aboboreira será também pontuável no novo formato do FIA-ERT (European Rally Trophy), Campeonato Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), Campeonato Portugal de Júnior de Ralis, Campeonato Portugal de Clássicos, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Promo de Ralis Norte, Campeonato Start Norte de Ralis, fazendo ainda parte do calendário do Rally & You Portugal Cup.