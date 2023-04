Rali Terras D’Aboboreira com livestreaming | AutoSport

A terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, poderá ser acompanhada, tanto esta sexta-feira como no sábado, através de livestreaming, com reportagens, entrevistas e muita informação, quer a partir do final de algumas classificativas quer no Parque de Assistência ou da consagração dos vencedores, em Amarante.

Para aceder à transmissão, bastará que a determinadas horas – não será uma emissão contínua – se ligue à página do Facebook do Rali Terras D’Aboboreira, para ficar a saber o que de mais importante se está a passar, de acordo com o seguinte horário:

SEXTA-FEIRA

09:00 – Final do Qualifying

12:50 – Conferência de Imprensa pré-rali

16:00 – Cerimónia da partida, em Marco de Canaveses

17:00 – Final da PEC 1 e Final da PEC 2

21:00 – Início da Super-Especial de Baião.

SÁBADO

07:57 – Início do segundo dia de prova

Final das PEC 4 e 6: diretos 10:10 às 10:20 e das 12:40 às 12:50

Final das PEC 5 e 7: diretos 11:10 às 11:20 e 15:30 às 15:40

14:40 – Reportagens e entrevistas do Parque de Assistência

Final das PEC 8 e 9: diretos 16:40 às 16:50 e 18:40 às 19:00

19:15 – Entrevistas a convidados

19:45 – Direto do final da prova (Rotunda António Lago Cerqueira)