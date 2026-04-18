Rali Terras d’Aboboreira, Armindo Araújo: “Objetivo é tentar manter a posição”

Armindo Araújo tem tido uma prestação focada na regularidade e na luta pelo topo do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). No entanto, uma escolha errada de afinação comprometeu os tempos desta manhã e o objetivo passa agora por manter o segundo lugar nas contas do CPR.

Depois de garantir o sétimo tempo na qualificação, entrou de forma competitiva ao ser o mais rápido do CPR na primeira especial, onde alcançou o segundo lugar absoluto. Contudo, perdeu a liderança do nacional para Rúben Rodrigues na PEC2 e, apesar de manter um ritmo constante e sem erros, viu a margem para o topo aumentar. No final da PEC5, Araújo ocupa a quarta posição da classificação geral e o segundo lugar nas contas do CPR, encontrando-se a 16,8 segundos de Rodrigues.

Armindo não escondeu a desilusão pelo andamento desta manhã, influenciado por uma escolha errada, mas, sempre pragmático, aponta o foco na manutenção do segundo lugar:

“A manhã não correu bem. Não acertámos com o setup para o carro. O carro foi demasiado macio para estes dois troços e fomos um bocadinho penalizados. Não cometemos erros, mas o carro não está a fazer tempos. Vamos tentar mudar agora alguma coisa para a tarde. Para o Rúben penso que já está fora de questão, mas vamos tentar pelo menos segurar esta posição.

Estes foram troços típicos de segunda passagem, mais duros, com mais pedra, e precisávamos de outro tipo de compromisso. Não o fizemos antecipadamente e estamos a pagar por isso. O carro não estava rápido, não cometemos erros, mas os tempos não saíram. Agora vamos tentar alterar alguma coisa para a tarde e o objetivo é tentar manter a posição.”