Rali Terras d’Aboboreira, Armindo Araújo: “Nunca baixámos os braços”

Armindo Araújo terminou o Rali Terras d’Aboboreira na segunda posição nas contas do CPR. Um início prometedor não teve continuidade e a manhã de sábado trouxe dificuldades que obrigaram o piloto a redefinir os objetivos.

Armindo terminou o primeiro dia na segunda posição, a 2,3 segundos do líder, com margens curtas e ainda com cinco troços pela frente, a maioria longos e com muitas possibilidades. Mas uma escolha errada de afinação comprometeu as aspirações do piloto de Santo Tirso. Com o pragmatismo habitual, preferiu não arriscar, não cometer erros e atacar na Power Stage, onde o risco dava mais pontos.

No final, em declarações ao AutoSport, Armindo mostrou-se resignado com o rumo da prova, mas satisfeito com os pontos conquistados:

“O resultado é positivo. Não foi o que ambicionámos, pois viemos declaradamente lutar pela vitória. Contudo, acho que minimizámos os estragos, nunca baixámos os braços e lutámos até ao último metro. Saímos daqui com o segundo lugar e com a vitória na Power Stage, que acaba por ser bom em termos de resultados desportivos.

Contudo, reconhecemos que não tivemos uma afinação correta para esta prova. Talvez devido aos nossos testes terem tido alguma lama e humidade, nestas condições mais secas sofremos um bocadinho. Fomos lentos a reagir e demorámos a aplicar mudanças que devíamos ter feito. Pagámos um bocadinho por essa lentidão, mas faz parte das corridas. Faz parte também ter paciência para não cometermos erros quando as coisas não estão a correr bem.

Acho que temos um campeonato extremamente interessante em termos mediáticos. Com muita vontade de ver os novos valores, com várias marcas aqui envolvidas, vários pilotos de várias faixas etárias, com diferentes tipos de experiência. Portanto, acho que isso acabou por trazer muito público à estrada e muito ambiente à volta da corrida. Acho que este tipo de lutas é que são interessantes para o nosso desporto e até que enfim que se percebeu que este era o caminho certo.”