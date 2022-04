Rali Terras D’Aboboreira, Armindo Araújo: “Não deverá haver grandes diferenças de tempos” | AutoSport

Líder destacado do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Armindo Araújo (Skoda Fabia R5 Evo) chega ao Rali Terras D’Aboboreira (15 e 16 abril), a terceira prova da época que este ano integra também o European Rally Trophy-ERT Iberian Rally Trophy, com uma vantagem significativa face à concorrência. E para o evento que vai percorrer os concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, o piloto de Santo Tirso tem os seus planos muito bem definidos:

“Quando entro em qualquer rali, o foco está sempre no objetivo de tentar a conquista do título e isso leva-nos a um empenho máximo. Neste Rali Terras D’Aboboreira, a opção é distanciarmo-nos ainda mais dos adversários no CPR”, confessou Araújo, que soma já mais 14 pontos que Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), 15 em relação a Miguel Correia (Skoda Fabia R5 Evo), 24 mais que José Pedro Fontes (Citroen C3 R5) e 40 de avanço para o campeão em título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2).

“O rali é bastante homogéneo e irá ser disputado muito ao ‘sprint’. Não deverá haver grandes diferenças de tempos. Talvez até tudo se decida na última classificativa. Julgo que vai ser uma prova aberta, com vários candidatos à vitória, e nós vamos tentar fazer o nosso trabalho”.