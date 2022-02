Rali Terras D’Aboboreira: Amarante, Baião e Marco de Canaveses recebem prova com novidades | AutoSport

Há novidades no Rali Terras D’Aboboreira, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, inscrita com chancela FIA no European Rally Trophy, que vai para a estrada nos próximos dias 15 e 16 de abril, com organização do Clube Automóvel de Amarante. A prova terá o seu epicentro nos concelhos de Amarante, Marco de Canaveses e Baião. O início do rali acontecerá na vila de Baião, sendo que o Shakedown e o Qualifying continuam a ter como palco o mesmo troço de 3,47 km, já utilizado em 2020 e 2021, em Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses).

O primeiro dia do rali, que terá o seu final na cidade de Amarante, inclui três classificativas, uma das quais na cidade de Marco de Canaveses, a Super-Especial Marco-Rios de Emoção, e outra novidade será a inclusão de duas Tyre Fitting Zone, uma no Parque do Tijolinho, em Baião, e a outra no Largo da Feira, em Marco de Canaveses.

Para se conhecer o sucessor do norueguês Ole Christian Veiby, que em 2021, ao volante de um Hyundai i20 R5, venceu o Rali Terras D’Aboboreira, no sábado, segundo e último dia de prova, serão disputados mais seis troços cronometrados, a perfazer um total de 9, culminando com o pódio final em Amarante, frente ao Mosteiro de São Gonçalo.

Mais pormenores, entre outras singularidades, da estrutura do rali que vai colocar de novo Amarante, Baião e Marco de Canaveses no mapa internacional do desporto automóvel, serão dados a conhecer nas próximas semanas.