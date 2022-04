Rali Terras D’Aboboreira: alunos vão integrar ‘staff’ de três equipas do CPR | AutoSport

Projeto inovador do Clube Automóvel de Amarante vai permitir a jovens de Amarante, de Baião e de Marco de Canaveses fazer parte dos teams de Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães no decorrer da terceira prova da temporada

O envolvimento da população escolar de Amarante, de Baião e de Marco de Canaveses no Rali Terras D’Aboboreira (15 e 16 abril), terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), vai ser uma realidade, graças a um projeto inovador do Clube Automóvel de Amarante que selecionará três alunos naturais e residentes em cada um daqueles Concelhos para integrarem durante o evento as equipas Team Armindo Araújo, Citroën Vodafone Team e Team Hyundai Portugal.

O Projeto Escolas – Rali Terras D’Aboboreira, com o apoio das autarquias de Amarante, de Baião e de Marco de Canaveses, está direcionado para os alunos dos 2º e 3º ciclos e das escolas profissionais, decorrerá entre os dias 3 e 8 deste mês de abril, através do site oficial do rali: www.terrasdaboboreira.pt.

Cada aluno apenas terá que utilizar a sua imaginação e criatividade para escrever um pequeno texto [máximo 3 linhas/270 palavras]sobre o Rali Terras D’Aboboreira e depois, na zona superior esquerda “Participar Projeto Escolas”do site, basta preencher o formulário e clicar em enviar. Os autores – um de cada concelho – dos três textos considerados mais originais serão os vencedores e novos membros das equipas das duplas Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2).

Durante o Rali Terras D’Aboboreira, que é também pontuável no ERT European Rally Trophy e Iberian Rally Trophy, os três jovens alunos e novos membros do Team Armindo Araújo, Citroën Vodafone Team e Team Hyundai Portugal – equipas que desde a primeira hora aderiram de forma entusiástica a esta iniciativa – terão oportunidade, no Parque de Assistência, de viver por dentro as incidências da prova junto do “staff” da “sua” equipa e ajudar, até, em algumas tarefas.

“Entendemos que esta é uma forma não só de aproximar os jovens do desporto automóvel, e em particular dos ralis,como também de criar uma dinâmica no território que é abrangido pelo ‘Terras D’Aboboreira’, sem dúvida um dos grandes eventos do ano em Amarante, Baião e Marco de Canaveses”,realça António Jorge, presidente do Clube Automóvel de Amarante, organizador desta terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis.