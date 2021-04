Rali Terras d’Aboboreira abre CPR 2021: Guia do rali

O Rali Terras d’Aboboreira, prova que mais uma vez reúne os municípios de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, é desta feita a prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis. Foi a prova de encerramento (forçado) do CPR 2020 e é a abertura do CPR 2021, fruto do adiamento para setembro do Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

Com passagem pelas fabulosas classificativas de terra da região, que também fazem parte do Rali de Portugal, a estrutura do evento é desta feita um pouco diferente de 2020, cujo rali se realizou há apenas seis meses.

Em 2020, o troço de Amarante Natureza Criativa 1, com os seus 23.67 Km foi o teste mais complicado para as equipas, e desta feita o mais extenso da prova será Baião Vida Natural, com quase 20 quilómetros, que partilha mais de metade da sua extensão com a especial da Aboboreira.

Sete troços, dois na sexta-feira, mais cinco no sábado, sendo desta feita a segunda passagem pela Aboboreira a Power Stage, com os seus 16.94 quilómetros de extensão.

Em 2020, Armindo Araújo foi claramente o mais forte, deixando Ricardo Teodósio a mais de trinta segundos, em 2019, o triunfo foi para José Pedro Fontes, quando a prova ainda era em asfalto. O piloto do Citroën C3 R5 bateu Bruno Magalhães por 14.9s. Em 2018, também em asfalto, Fontes também venceu, batendo João Barros por 5.0s, naquele que foi o primeiro ano da prova no CPR.

