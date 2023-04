Rali Terras d’Aboboreira: 90 inscritos, Armindo Araújo deve regressar, Kris Meeke é rumor para a Hyundai | AutoSport

Armindo Araújo deverá concretizar o seu regresso ao CPR e Team Hyundai Portugal deixa em aberto a hipótese de apresentar um segundo piloto no lugar do malogrado Craig Breen. Os rumores apontam para Kris Meeke, mas nada ainda foi confirmado pela Hyundai.

São nada menos que 94 os pilotos inscritos no Rali Terras D’Aboboreira (28 e 29 abril), a terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e segunda do novo formato do FIA-ERT (European Rally Trophy), formando um plantel de grande qualidade, sendo de destacar a participação de quatro pilotos que competem habitualmente no WRC2 e vêm preparar a sua participação no Vodafone Rally de Portugal.

Alejandro Cachon (Citroen C3 Rally2), Norbert Herczig (Skoda Fabia Rally2 Evo), Marco Bulacia (Skoda Fabia R5) e Rakan Al Rashed (Skoda Fabia R5 Rally2) são as “estrelas” forasteiras, num total de 12 nacionalidades diferentes, apostadas em abrilhantar a discussão dos primeiros lugares com os principais protagonistas do CPR. Referência para o mais do que provável regresso da dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho, que ainda vai fazer um teste com o carro da The Racing Factory, mas deve receber “luz verde” médica para voltar aos comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo, e ainda para a dúvida deixada em aberto pelo Team Hyundai Portugal, que mantém a hipótese de inscrever um segundo piloto no i20N Rally2 guiado em Fafe e no Algarve pelo malogrado Craig Breen.

Recorde-se que a dupla Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), vencedora da edição 2022 do Rali Terras D’Aboboreira, é a atual líder do CPR, depois de somar dois segundos lugares nas duas jornadas anteriores e a prova do Clube Automóvel de Amarante contará com uma verdadeira “casa cheia” no que toca à presença dos principais pilotos portugueses, até porque pontua também no Campeonato Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes) e no Campeonato Portugal de Júnior de Ralis. Mas não só, porque outros pontos de interesse estarão centrados, também, nas duas principais competições monomarca da Península Ibérica: Peugeot Rally Cup Ibérica e Toyota Gazoo Racing Iberian Cup.

De assinalar que esta edição 2023 do Rali Terras D’Aboboreira faz parte igualmente dos calendários do Campeonato de Portugal de Clássicos, do Campeonato Promo de Ralis, do Campeonato Promo de Ralis Norte, do Campeonato Start Norte de Ralis e ainda do Rally & You Portugal Cup.