Rali Terras d’Aboboreira, 2RM: Pedro Câmara vence

Pedro Câmara / João Câmara (Peugeot 208 Rally4) foram os grandes vencedores nas duas rodas motrizes no Rali Terras d’Aboboreira, somando também os triunfos na Peugeot Rally Cup Ibérica e na Peugeot Rally Cup Portugal.

Câmara entrou no rali com o pé direito, vencendo a PEC1, ganhando uma margem de mais de 10 segundos, mas Hélder Miranda / Mariana Machado (Peugeot 208 Rally4) responderam logo na PEC2, ganhando pens 0,3 segundos ao líder. No final do primeiro dia, Câmara comandava as operações com 5,2 segundos de vantagem para Miranda (PEC 3 não correu bem, mas não foi suficiente para perder o primeiro posto), com Emanuel Figueiredo / Ricardo Pinto (Peugeot 208 Rally4) em terceiro, à frente de Bryn Jones / Max Freeman e Anton Korzun / Pavlo Kononov. João Rodrigues / Bruno Carvalho (Peugeot 208 Rally4) foram os vencedores da PEC 3.

O arranque do segundo dia seguiu o mesmo guião, com Câmara a vencer a PEC4 e a PEC5 e a alargar a vantagem. No final da manhã, liderava com 17,4 segundos para Miranda, com Korzun em terceiro a 31,7 segundos. Emanuel Figueiredo era quarto, à frente de Pedro Silva / Valter Cardoso (Lancia Ypsilon Rally4 HF).

Mas a tarde trouxe outro protagonista: Miranda venceu a PEC6, recuperando mais de sete segundos, e voltou a ser o mais rápido na PEC7, desta vez ganhando 0,2 segundos a Câmara, que partia para a última especial com 9,9 segundos de almofada. Entretanto, Korzun tinha abandonado, e Figueiredo regressou ao terceiro lugar, a 40 segundos do segundo posto. Pedro Silva e João Rodrigues completavam o top 5 antes da derradeira especial.

Na PEC8, que serviu também de Power Stage, Miranda voltou a ser o mais forte, mas a vantagem de Câmara ( foi segundo neste troço, a 5,5 segundos da referência) foi suficiente para garantir o triunfo. João Rodrigues foi terceiro na Power Stage, à frente de Emanuel Figueiredo e Afonso Santos / Alexandre Rodrigues (Peugeot 208 Rally4).

No final, Pedro Câmara sagrou-se vencedor, com Miranda num merecido segundo posto, a 4,4 segundos, e Figueiredo a completar o pódio perante os seus conterrâneos. João Rodrigues foi quarto e Afonso Santos quinto. No top 10 ficaram ainda Nuno Coelho / Ricardo Cunha (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira / Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), Pedro Silva (que perdeu muito tempo na Power Stage), Luís Caetano / David Monteiro (Renault Clio Rally5), vencedor da Challenge Clio Rally5, e Carlos Rafael Marreiros / Ricardo Barreto (Renault Clio Rally5).