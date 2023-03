Rali Serras de Fafe, PE6: Craig Breen soma a segue no CPR, e já lidera rali à geral | AutoSport

Craig Breen (Hyundai i20 N Rally2) voltou a vencer, na primeira especial da tarde, batendo Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo) por 14.2s com Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) a ceder mais 35.2s. Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2), que saiu muito atrasado da assistência, sendo penalizado em minuto e meio, perdeu muito tempo nesta especial devido a um furo, e já roda a mais de quatro minutos da frente.

Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) foi terceiro a 27.0s e consolida o terceiro lugar do CPR, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) subiu para a quinta posição por troca com Bernardo Sousa, com Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2) também a passar o madeirense, que caiu para sétimo, ainda assim à frente de José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2).