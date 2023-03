Rali Serras de Fafe, PE3: Craig Breen líder no CPR | AutoSport

Depois ter admitido que falhou na PE2, a terceira especial da prova foi bem melhor para Craig Breen (Hyundai i20 N Rally2), que bateu toda a concorrência, venceu o troço à geral e passou também para a frente do CPR, relegando Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo) para a segunda posição. O campeão de Portugal em título admite que a afinação do seu Skoda não está como pretende, mas perdeu 14.9s para Breen e com isso a liderança, distando agora 10.9S da frente.

Terceiro tempo para Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2), que continua a fazer uma boa prova. O madeirense foi terceiro a 34.5s da frente pois quase capotou, perdendo depois a confiança no resto do troço. Ainda assim ficou na frente de Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) que cedeu 40.0s para Breen, e está agora a 46.5s da frente, tendo caído para o quarto posto atrás de Bernardo Sousa. Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) está com muitas dificuldades nos troços muito molhados, mas neste cedeu mais 43.3s, estando agora a 54.8s da frente, o que é para já inexplicável porque o troço estava seco.

Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) parou na especial, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) é sexto a 1m15.4s, na frente de Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2) e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) atrasou-se muito depois de ter tido problemas.

Nos 2RM, grande troço de Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) que bateu Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4) e com isso passou a liderar as 2RM com 15.2s de avanço.

