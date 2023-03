Rali Serras de Fafe, PE2: Armindo Araújo é melhor do CPR | AutoSport

Depois de Craig Breen (Hyundai i20 N Rally2)ter admitido ter escolhido mal a ordem na estrada, Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo) foi o mais rápido no CPR, batendo Breen por 5.1s com Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro a 8.8s. Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) foi quarto a 12.5s com Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) logo a seguir a 14.6s. Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) fez um mau troço e perdeu 18.6s, pelo que perdeu a liderança do CPR para Armindo Araújo, que tem agora 4.0s de avanço para Craig Breen. Miguel Correia é terceiro a 10.5s 4 Pedro Meireles segue-o a 14.6s da frente. Teodósio caiu para sexto a 15.5s, seguem-se Pedro Almeida (Skoda Fabi Rally2 evo) a 18.8s e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) também se atrasou muito, está agora em 10º a 37.1s da frente. Nas 2RM, Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4) é o líder, 7.4s na frente de Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) com Daniel Nunes (Renault Clio Rally4) em terceiro a 7.6s, podendo estar a desenhar-se uma luta muito interessante.

